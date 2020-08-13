ميسي ووالده يشعلان تكهنات الرحيل عن البارشا بشرائهما شققا في هذه المدينة

اثارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية الاهتمام الثلاثاء بنشرها خبرا كشفت خلاله عن إشارة جديدة حول انتقال ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف إنتر ميلان في المستقبل القريب.

وأشعل ليونيل ميسي تكهنات رحيله عن برشلونة بعد أن اشترى شقة بالقرب من مقر نادي إنتر ميلان بحسب ما أكدته الصحيفة الإيطالية الشهيرة، علماً ان والده خورخي ميسي سبق أن اشترى منزلاً أيضاً في مدينة ميلانو.

وأضاف التقرير أن:” ميسي أصبح يمتلك شقة في برج سولاريا الشهير الذي يقع في منطقة بورتا نوفا التي يتواجد بها النيراتزوري، والهدف من ذلك هو الاستثمار المالي، لكن ذلك يفتح باب التكهنات أيضاً حول مسألة انتقاله للإنتر”.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، وحتى هذه اللحظة ما زال لم يتوصل لاتفاق مع النادي الكاتالوني من أجل تجديد العقد، وبالتالي فإن شراء منزل في مدينة ميلانو بعد فترة قصيرة من إقامة والده هناك أيضاً، يثير الكثير من الغموض والجدل حو مستقبله.