Posted on by

نائب: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية

طالب النائب منصور البعيجي، الخميس، الحكومة العراقية بالخروج من صمتها وتجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية، معتبرا ان طرد السفير التركي وقطع العلاقات هو الرد المناسب على تلك الانتهاكات.

وقال البعيجي في بيان “يجب على الحكومة العراقية ان تتحرك بشكل جدي من خلال طرد السفير التركي من البلد وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ماتقوم به من انتهاكات في بلدنا كرد عليها حتى تقوم تركيا بمراجعة ماتقوم به من قصف وانتهاك لاراضينا نهائيا”.

واضاف البعيجي “طالما الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا وتكتفي بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج الى تركيا، فانها لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز اكثر”، مشيرا الى ان “هذا الامر تتحمله الحكومة العراقية لانها بقيت صامتة مكتوفة الايدي ولم تحرك ساكنا وحنثت باليمين الدستوري بحماية سماء البلد وارضة ومائه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close