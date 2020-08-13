ناسفة تستهدف عجلة دعم لوجستي للجيش الأمريكي في ذي قار

كشف مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة بعجلة دعم لوجستي للجيش الأمريكي في محافظة ذي قار، جنوب البلاد.

وقال المصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت، قبل قليل، بعجلة دعم لوجستي للجيش الأمريكي في منطقة البطحاء بمحافظة ذي قار، ما أدى أسفر عن أضرار جسيمة في العجلة».

وبين المصدر، أن «القوات الأمنية العراقية مع عجلات تابعة للجيش الأمريكي فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث لتأمين وصول الرتل الذي ينقل مواد الدعم والإسناد إلى القوات العراقية المتواجدة مع قوات التحالف الدولي».

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إضرام مسلحين مجهولين النار في شاحنتين تحملان عربات همر عسكرية، وحاويات لنقل الأثاث إلى قاعدة عسكرية أمريكية، في محافظة الديوانية (جنوب)، وعملية أخرى في محافظة صلاح الدين (شمال)، واستهداف رتل عسكري أمريكي من خلال عبوة ناسفة.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هجمات تستهدف قواعدها العسكرية في العراق.