وزير الكهرباء: نحتاج 1.2 مليار دولار لصيانة المحطات للحفاظ على الانتاج

أكد وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الاربعاء، حاجة وزارته الى مليار و200 مليون دولار لصيانة محطات الكهرباء للحفاظ على الانتاج الحالي، فيما اعتبر أن تجهيز الطاقة في اربيل أسوأ من بغداد حالياً.

وذكر حنتوش ان “البصرة لها وضعها الخاص ونجهزها بأعلى حمل، حيث تجهز بما يقرب من 20 ساعة”.

واشار الى ان “انتاج الكهرباء معقد جداً وتتراوح كلفتها في العراق بين 8 الى 10 ملايين دولار”، لافتا الى ان “العراق يحتاج نحو مليار و200 مليون دولار للصيانة، وما صرف على الكهرباء امر طبيعي”.

وأضاف حنتوش أن “الربط مع دول الخليج او دول الجوار مفيد جداً”، مشيراً الى أن “الخط الايراني يتم الاستفادة منه فقط في اشهر الصيف”.

وبشأن الكهرباء في اقليم كردستان قال وزير الكهرباء، إن “تجهيز الطاقة في اربيل أسوأ من بغداد الان”.