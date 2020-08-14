الجيش العراقي يُطيح بـ 39 داعشياً ويقتل 8 عناصر حاولوا التسلل من سوريا ليلاً

أعلن النائب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، الجمعة (14 آب 2020)، قيام الجيش العراقي بإلقاء القبض على 39 عنصرا منتمين لداعش حاولوا التسلل من سوريا.

وذكر اللويزي في منشور عبر صفحته على الـ “فيس بوك”، أن “معلومات استخبارية دقيقة، حصلت عليها استخبارات الفرقة 20 جيش عراقي، تفيد بأن مجاميع إرهابيةً تخطط للدخول عبر الحدود السورية الى جزيرة نينوى”.

وأضاف، أنه “تم نصب كمين محكم لهم، تمكن خلاله أبطال الفوج 3، والفوج 2، واللواء 66، والفرقة 20، من القاء القبض على 39 إرهابياً، بينهم عرب وأجانب، وتم قتل (8) إرهابيين حاولوا الفرار”.