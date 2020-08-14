الدهلكي يدعو الكاظمي الى اطلاق درجات وظيفية لتثبيت عقود وزارتي التربية والكهرباء

دعا النائب رعد الدهلكي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اطلاق درجات وظيفية لتثبيت عقود وزارتي التربية والكهرباء، مشددا على ضرورة ان يكمل الكاظمي ما بدأ به.

وقال الدهلكي في بيان “اننا بالوقت الذي نثمن فيه خطوة رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار من مجلس الوزراء باطلاق درجات وظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا ونؤيد خطوته بالنزول الى المتظاهرين في الشارع، لكننا نريد من تلك الخطوات ان لا تكون ردة فعل او تصرفات فردية وانتقائية لشرائح معينة واهمال شرائح اخرى”.

واضاف الدهلكي، ان “الدستور العراقي اوجب المساواة بين ابناء الشعب العراقي، بالتالي فان هنالك ضرورة للنظر بعين ابوية واحدة من قبل رئيس السلطة التنفيذية لجميع ابناء الشعب وايجاد حلول لمشاكلهم بنفس الاهتمام”، لافتا الى ان “شريحة موظفي العقود والاجراء اليومين في وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين في وزارة التربية، ذهب صوتهم من كثرة المطالبات بايجاد حل انساني لمعاناتهم ومعاناة عوائلهم لكن دون مجيب”.

واكد الدهلكي، على “اهمية ان يكمل الكاظمي ما بدأ به وان يجد حلا سريعا وعاجلا لموظفي العقود والاجراء في الكهرباء والمحاضرين في التربية وان لايكون مصيرهم الاهمال لان هذا الامر سيعطي رسالة سلبية للمواطن بان رئيس الحكومة لا يهتم الا بقضايا انتقائية دون دراسة شاملة للوضع العام”، داعيا الى “اطلاق درجات وظيفية لتثبيت عقود”.