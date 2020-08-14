الصحة تسجل 3841 إصابة بكورونا: نسب النجاح متقدمة جدًا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 53 حالة وفاة و3841 إصابة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 2667 حالة شفاء من فايروس كورونا المستجد في العراق، بمقابل 3841 حالة إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد الرصافة 291، بغداد الكرخ 147، مدينة الطب 139، النجف 295، السليمانية 103، اربيل 323، دهوك 143، كربلاء 285، كركوك 244، ديالى 65، واسط 172 ، البصرة 383، ميسان 160 ، بابل 105 ، الديوانية 88 ، ذي قار 196، الانبار 72، المثنى 152، نينوى 315 ، صلاح الدين 163.

أما حالات الوفيات الـ53 فتوزعت على بغداد الرصافة 4، بغداد الكرخ 3، مدينة الطب 4، النجف 3، السليمانية 4، أربيل 9، كربلاء 2، كركوك 2، ديالى 2، واسط 2، البصرة 3، ميسان 2 ، بابل 5، الديوانية 1، ذي قار 1، الانبار 1، المثنى 1، نينوى 3، صلاح الدين 1.

وبهذا يرتفع عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا في العراق إلى 117208 (نسبة الشفاء 71,3%)، أما مجموع الإصابات فبلغ 164277، في حين بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5641. وفي سياق متصل، أعلن مدير الصحة العامة بدائرة صحة بغداد بشار عبد اللطيف، أن نسبة نجاح العلاج متقدمة جدا، ومحذرا من عدم الالتزام بتوجيهات المرجعية بشأن الشعائر الدينية.

وقال عبد اللطيف إنه في حال عدم تطبيق التوجيهات التي اطلقتها المرجعية بخصوص اقامة الشعائر الدينية والتباعد الاجتماعي للوقاية من جائحة كورونا ستكون هناك زيادة كبيرة في عدد الاصابات بالفايروس، ونلاحظ الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة يبين وجود زيادة في عدد الاصابات وذلك لعدم الالتزام بتوجيهات الصحة وبعد فتح حظر التجوال الشامل. وأشار الى أن هناك اتصالات بين وزارة الصحة والدول المصنعة للقاح فايروس كورونا لتأكيد حصول العراق على اللقاح، متوقعا ان يكون العراق اول الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

وتابع، أن لقاح كورونا كباقي اللقاحات ولا نعرف حتى الآن الاعراض التي تحصل عند اخذه.

وقال عبد اللطيف إن وزارة الصحة تستخدم علاج (ريمدسفير) للحالات المتقدمة المصابة بفايروس كورونا ومتوفر الان في مستشفيات العزل الخاصة بالوباء ونسبة نجاح هذا العلاج متقدمة وجيدة.