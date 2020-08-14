العراق في المرتبة 72 عالمياً من حيث الانفاق العسكري السنوي

احتل العراق المرتبة 72 عالمياً من حيث ميزانيات الانفاق الدفاعي السنوية حسب تصنيف مؤسسة “Global Firepower”.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها الموسسة لعام 2020 فأن “العراق احتل المرتبة 72 عالمياً من أصل 138 دولة مدرجة بالجدول من حيث انفاقها السنوي على موازنتها العسكرية الدفاعية، وبالمرتبة 14 عشر عربيا بعد كل من السعودية، والامارات، والجزائر، ومصر، والمغرب، وعمان، والكويت، وقطر، وليبيا، والاردن، ولبنان، والسودان، وسوريا”.

وأضافت، أن “انفاق العراق سنوياً على موازنته العسكرية الدفاعية يبلغ ملياراً و730 مليون دولار، في حين تبلغ موازنة السعودية على موازنتها العسكرية الدفاعية 67 ملياراً و600 مليون دولار سنوياً”.

وأشارت، إلى أن “أكثر الدول العالم انفاقاً على الموازنة العسكرية الدفاعية هي أميركا وبواقع 750 مليار دولار تليها الصين وبواقع 237 مليار دولار، فيما تذيلت القائمة ليبريا وبواقع 13 مليون دولار سنويا”.

واوضحت ان “الدول تقوم بتخصيص هذه الاموال للحفاظ على قوة قتالية دائمة وتعزيرزها”، مشيرة الى ان “بعض الدول التي لا تمتلك الميزانية الكافية، حيث تضطر الى الى التحالفات مع الجيران او العالميين من اجل امنها”.