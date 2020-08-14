‹العصائب› تطالب بغداد بطرد السفير التركي وإغلاق السفارة

طالبت كتلة ‹صادقون› التابعة لحركة ‹عصائب أهل الحق›، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ خطوات «شجاعة» في الرد على الاعتداءات التركية الأخيرة على سيادة العراق وقتل عدد من قادة الجيش العراقي.

وقال النائب عن الكتلة عبدالأمير الدبي إن «الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ خطوات شجاعة في الرد على الاعتداءات التركية الأخيرة، من خلال إغلاق سفارة أنقرة في العاصمة العراقية بغداد وطرد سفيرها وقطع العلاقات الاقتصادية».

عبد الأمير الدبي

وحذّر الدبي من أن «عدم اتخاذ الحكومة العراقية هكذا خطوات شجاعة، سوف يدفع تركيا إلى القيام بالكثير من الخروقات والجرائم بحق سيادة العراق وشعبه، كما أن عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات جديدة سيضعها أمام محاسبة مجلس النواب العراقي»