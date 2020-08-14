العمليات المشتركة تشكل لجان لمعرفة مخبر تركيا في تنفيذها الاعتداء السافر

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن تشكل لجان لمعرفة من اعطى المعلومات لتركيا لتنفيذها اعتداءها السافر.

ونقلت سبوتنك عن المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، قوله انه “تم تشكيل لجان لمعرفة مخبر تركيا في تنفيذها الاعتداء السافر الذي تسبب بمقتل ضابطين كبيرين، وجندي من حرس الحدود”.

واضاف ان “هناك اتصالات وتنسيق بين العمليات المشتركة، والجهات الأمنية في إقليم كردستان لتداول الأوضاع الخاصة بالقصف الذي شنته طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة لضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقهما اول أمس الثلاثاء، في منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز الإقليم”.

وتابع ان “الاتصالات لكشف الآلية التي اعتمدها الأتراك في قصفهم، ومن الذي أعطى المعلومات وكيف تم توجيه هذه الطائرة وقصفها للسيارة العسكرية التي تقل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالث/اللواء الثاني، ما أسفر عن مقتلهما مع سائقهما”، معتبرا ان “الاعتداء التركي، تطورا خطيرا من غير الممكن أن يستمر”.