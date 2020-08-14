الكعبي يشدد على رفع كافة التجاوزات والانتهاكات للأنهر

اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، على ضرورة التعامل مع ملف المياه ضمن استراتيجية طويلة الامد، فيما شدد على رفع كافة التجاوزات والانتهاكات للأنهر وشمول مشاريع وزارة الموارد بالقروض الاستثمارية.

وقال مكتب الكعبي في بيان ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي استقبل، في مكتبه اليوم الخميس وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني , والكادر المتقدم في الوزارة ، بحضور النواب جواد الموسوي ، وبرهان المعموري ، وجمال المحمداوي”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات الخاصة بالمياه منها مشروع سد مكحول بطاقة استيعابية تصل الى 3 مليار م3 , ويوفر اكثر من 30 الف فرصة عمل جديدة , ومشروع تحويل قناة البدعة الى قناة انبوبية والذي سيكون قادر على تشغيل جميع الايدي العاملة في مناطق الجنوب”.

واكد الكعبي ان “ملف المياه يعد من بين اهم ملفات الامن العراقي, ويجب التعامل معه ليس على اساس الوقت الراهن او تأمين الحصص خلال موسم او اثنين بل كونه ملف يهم الاجيال القادمة والتخطيط لمشاريعه لفترة زمنية طويلة”، مشددا على ضرورة “الاسراع برفع كافة التجاوزات والانتهاكات للأنهر، وايقاف التجاوز على الحصص المائية ومعالجة الانتهاكات الخاصة بتلوث الماء جراء رمي المخلفات فيها”.

وطالب الكعبي بـ”شمول جميع مشاريع وزارة الموارد بالقروض الاستثمارية”.

بدوره، اكد الحمداني ان وزارته “اعدت خطة استراتيجية لملف المياه تنتهي في العام 2035”.

وجرى في ختام اللقاء بحث موضوع المتعاقدين والاجراء العاملين ضمن ملاكات وزارة الموارد المائية, حيث بين الوزير انه “يعمل على هذا الامر لتأمين كامل مستحقاتهم, وان اقرار الموازنة لهذا العام والعام المقبل كفيل بإيجاد حل جذري لهذا الموضوع بشكل كامل”.