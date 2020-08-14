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النجيفي يحذر من تحول الملف العراقي – التركي فريسة لـ “المشيطنين والمزايدين”

حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي ، من تحول الملف العراقي – التركي إلى فريسة للمشيطنين والمزايدين، مؤكدا أن ذلك يعني تحويله لأزمة العراق لا يقدر على حلها مستقبلا.

وكتب النجيفي في منشور على صفحته في (فيس بوك) إن “الملف العراقي – التركي أصبح فريسة بين المشيطنين والمزايدين”.

وأضاف متسائلا: “هل يتصرف العراق بعقلانية ويستخدم القوى الناعمة (علاقات دبلوماسية ، تأثير دولي ، مفاوضات ، مصالح مشتركة ، معاهدات وقوانين دولية) لتسوية هذا الملف، أم يترك المحشدين ليحولونها لازمة وهو غير قادر على حلها ؟؟” .

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