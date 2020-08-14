سائرون: الحكومة غير قادرة على منع استخدام السلاح والمال العام في الانتخابات

أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الجمعة، ان المخاوف من استخدام السلاح والمال العام للتأثير على الناخبين هي مخاوف مشروعة وواقعية لا يمكن لاحد انكارها وقد تم استخدامهما في الانتخابات السابقة.

واوضح الربيعي ان “الحكومة العراقية ومهما فعلت لن تستطيع القضاء على تأثير السلاح والاموال في الانتخابات بنسبة ١٠٠٪؜ ولكن عليها عمل كل ما تستطيع فعله من اجل تهيئة الأوضاع المناسبة لاجراء الانتخابات لكي تعبر عن الارادة الحقيقية للشعب العراقي” .

ولفت الربيعي ، الى ان ” تلك المسؤولية هي مسؤولية تضامنية مع المواطنين حيث عليه المشاركة بقوة وكثافة لمنع والتقليل من حالات التزوير واختيار من يمثله واحداث التغيير الذي يرغب به عبر صنادق الاقتراع”.