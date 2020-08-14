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مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في محافظة.

وقال المصدر، في حديث إن “مسلحين مجهولين اقتحموا مركز انترنت يعود للناشط المدني تحسين أسامة في شارع البهو وسط مدينة البصرة، وأطلقوا النار على الناشط ما أدى لمقتله على الفور”.

وأضاف المصدر، أن “المسلحين أطلقوا صوب الناشط تحسين أسامة 20 رصاصة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”، دون مزيد من التفاصيل.

وتحسين أسامة ناشط مدني في محافظة البصرة، عرف بمشاركاته الواسعة في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحكامة المتهمة بالفساد.

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