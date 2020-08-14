مسيرة تركية تستهدف عربة تقل 4 أشخاص بمنطقة حدودية في دهوك

استهدفت طائرة مسيرة تركية، مساء اليوم الخميس، عربة تقل 4 أشخاص في ناحية زاويته الحدودية بمحافظة دهوك.

مراسل في دهوك أكد أنه لم يتم حتى الآن التعرف على هويات الأشخاص المستهدفين في العربة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث.

عدد من شهود العيان، أفادوا بأن العربة كانت بدون لوحة مرورية، وأنها تعود لمسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK، إلا أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل دقيق حتى الآن.

وأضاف شهود العيان، أن العربة كان محملة أيضاً بأسلحة وذخائر، ما تسبب باشتعال النيران فيها بشكل أكبر.