من يوقف فساد جينين بلاسخارت

الناشط / مشتاق الجبوري

جينين بلاسخارت امراة هولندية غارقة بالفساد والنصب والاحتيال , يقول المقربون منها ان جزء كبير من الهولنديين ينظرون لها على انها امرأة لا تمثلهم لحجم الاكاذيب والاحتيال التي مارستها منذ سنوات طويلة .

تجيد الخداع والتمثيل حين تتكلم عن الانسانية , وبعد ان ذاع صيتها في بلدها حين شغلت مناصب منها وزيرة للدفاع الهولندية , حين ضللت البرلمان الهولندي وأعطت معلومات خاطئة حول مقتل مدنيين عراقيين في الحويجة والموصل في غارات جوية عام ٢٠١٥ شنتها طائرات بلدها .

وبعد يومين من كذبتها , أقرت وزارة الدفاع الهولندية بأن طائراتها المقاتلة قتلت ٧٠ مدنيا عراقيا على الأقل، في قصف استهدف بلدة الحويجة في حزيران من عام ٢٠١٥، وبعدها بثلاثة شهور، سقط أربعة عراقيين مدنيين في قصف استهدف منزلا في الموصل، ظنت المقاتلات الهولندية أنه يعود لتنظيم داعش الارهابي ,ليكتشف بعدها ان المنزل يعود لعائلة مكونة من كبار السن واطفال , وجينين كانت على علم بهذه الجريمة .

جينين بلاسخارت لم تجد وظيفة في بلدها الذي اعتبرها بالمرأة الفاسدة , لكن منظمة الامم المتحدة اعتبرها المراة التي ستجلب لهم اموال طائلة في حال تم ايجاد فرصة عمل لديهم , ليتم اخيرا تعيينها كممثلة للامم المتحدة في العراق .

وبعد تعيينها كممثلة اممية في العراق , اعطت الشرعية والقانونية لبعض الفاسدين في العراق مقابل منحها اموالا طائلة لتبعث تقارير ايجابية عنهم ..

يقول المدون حسين اسد في صفحته : كنت أتساءل، كيف يمكن لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن تزور ساحة التحرير وتتحدث مع المتظاهرين، وتجلس معهم، لتخرج بعدها بذلك البيان الركيك الذي يكاد يكون أضعف وأكثر رتابة من تصريحات الحكومة العراقية.

حينها حاولت البحث عن تأريخ السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، لأكتشف أنها ليست المرة الأولى التي “تكذب“ فيها السيدة الهولندية، التي سبق وأن ضللت البرلمان الهولندي، حينما كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع في بلدها.

قبل يومين أقرت وزارة الدفاع الهولندية بأن طائراتها المقاتلة قتلت ٧٠ مدنيا عراقيا على الأقل، في قصف استهدف بلدة الحويجة في حزيران من عام ٢٠١٥، وبعدها بثلاثة شهور، سقط أربعة عراقيين مدنيين في قصف استهدف منزلا في الموصل، ظنت المقاتلات الهولندية أنه يعود لتنظيم داعش .

الوزارة قالت إنها كانت تعلم بسقوط المدنيين في تلك الغارات، لكن وزيرة الدفاع حينها قدمت معلومات خاطئة إلى البرلمان، لكن ما أقرت به الوزارة جاء بعد تحقيق صحفي أجرته القناة الهولندية الرسمية، ما دفع الوزارة إلى الاعتراف بتلك المجازر.

نعم يا سادة، وزيرة الدفاع الهولندية التي قدمت المعلومات الخاطئة إلى البرلمان، وأخفت الحقيقة، هي ذاتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

وفي بوست آخر لنفس الصفحة: ” كنت أتساءل، كيف يمكن لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن تزور ساحة التحرير وتتحدث مع المتظاهرين، وتجلس معهم، لتخرج بعدها بذلك البيان الركيك الذي يكاد يكون أضعف وأكثر رتابة من تصريحات الحكومة العراقية.

حتى النازحين العراقيين لم يسلموا من فسادها.

تقرير لاحد الناشطين والذي يعمل بصفة عامل لاحدى المنظمات الانسانية اشار في رسالته ان جينين بلاسخارت كانت على اطلاع مفصل بمدى السرقات والفساد للاموال التي تقدمها دول اجنبية كمساعدات للنازحين , وكانت بلاسخارت تخفي هذا الفساد لمنظمتها وللاعلام من اجل الحصول على بعض من تلك الاموال لحسابها الخاص .

فمنذ استلامها كمنصب الممثلة للامم المتحدة في العراق كانت تكتب تقارير مخالطة للواقع وبعيدا عن الحقيقية , فكتبت ” ان الامور تسير جيدا وان احوال النازحين في احسن حال , وكل ما يوزع لهم يتم ادراجه في حساباتنا وعلمنا .

مناشدات انسانية للاجئين في العراق لــ بلاسخارت .

يبدو ان وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق لم يلقي ادنى اهتمام لممثلة الامم المتحدة , في شهر شباط الماضي قامت مجموعة فلسطينية بارسال رسالة انسانية لبلاسخارت يناشدوها بالتدخل الفوري لمنع قرار مفوضية اللاجئين بحرمان المئات من العوائل الفلسطينية بدفع لهم مساعدات كبدل ايجار لصعوبة عيشهم في بلد انهكته الحروب و مع بداية ظهور فايروس كورونا , تقول المصادر ان الرسالة قد استلمتها شخصيا , لكنها لم تهتم بمصيرهم ضاربة حقوق الانسان عرض الحائط , لكن بعض الخبراء في المجال الانساني اشاروا , مهما يكن مصير الفلسطينيين سيئا فممثلة الامم المتحدة ستتجاهل مصيرهم لكون ان هذه القضية متعلقة بقرارات صادرة من اسرائيل والادارة الامريكية لتجويعهم وبالتالي يقبلون بأي قرار مصيري بعيدا عن وطنهم .

واضاف الخبير : اكبر قوة في العالم لا يستطيع ارجاع القوانين التي تجعل من الفلسطيني يتعامل كمعاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات والتي كانوا يتعايشوها قبل سقوط العراق , لان ممثلة الامم المتحدة هي من انتزعت حقوق الاجئين الفلسطينيين بسبب السياسة الظالمة ليصبحوا لعبة بيد قوة الاستعمار العالمي