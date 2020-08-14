مولر يتحدث عن طريقة إيقاف ميسي في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تحدث توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ عن طريقة إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة النادي البافاري مع برشلونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تحدث توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ عن طريقة إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة النادي البافاري مع برشلونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح مولر أنه يتعين على بايرن ميونخ عدم ترك الفرصة لبرشلونة لفرض سيطرته وأضاف: ”الفريقان يحبان الاستحواذ على الكرة، علينا التحلي باليقظة عندما تكون الكرة مع المنافس ، وجعل استحواذهم غير مريح قدر الإمكان، والعمل على استعادة الكرة بأسرع وقت“.

وتابع مولر: ”نريد السيطرة على مجريات اللعب بمهاراتنا وإمكانياتنا، لدي شعور جيد بشأن المباراة، نعلم أن برشلونة يملك لاعبين مميزين ويمتلكون الخبرة“.

ولم يخسر بايرن ميونخ في آخر 27 مباراة في مختلف البطولات منذ ديسمبر الماضي، حيث حقق الفوز في 26 منها وتعادل مرة وحيدة، علما أن النادي البافاري حقق ثنائية الدوري والكأس.

وفي 3 مواجهات سابقة بين بايرن ميونخ وبرشلونة في الأدوار الفاصلة بدوري أبطال أوروبا وكان الفوز باللقب في نهاية الموسم من نصيب الفريق الذي يجتاز الآخر.

وكان اللقب من نصيب بايرن ميونخ عامي 2009 و2015، وبرشلونة 2013.

ولعب مولر 4 مباريات ضد برشلونة، فاز 3 مرات، وخسر مرة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفا.