وزير مسيحي في حكومة كوردستان يوجه رسالة للكاظمي .. يستشهد فيها بحديث نبوي ووصية لعلي

وجّه وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان آنو عبدوكا، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستشهداً بآية من الإنجيل وحديث للنبي محمد بالإضافة إلى وصية للإمام علي.

يأتي هذا بعد أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية بالمماطلة في إرسال مستحقات من يتقاضون الرواتب في الإقليم على الرغم من الموافقة على جميع ما تم البحث بشأنه بشأن النفط والملف المالي.

وقالت حكومة الإقليم عقب اجتماع لها ، امس الأربعاء ، إنها مستاءة جداً من عدم تجاوب الحكومة الاتحادية معها، وهو ما القى بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي في إقليم كوردستان.

وكتب وزير النقل والمواصلات ، وهو من المكون المسيحي ، على حسابه في تويتر مستشهداً بآية من الكتاب المقدس إنَّ “الأيمان بدون أعمال ميت”.

وكان عبدوكا يخاطب الكاظمي في رسالته التي استشهد فيها بحديث النبي القائل “لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ”.

كما خاطب وزير النقل، الكاظمي مستعيناً بجزء من وصية للإمام علي التي قال فيها “اجعل نفسك ميزاناً في ما بينك وبين غيرك. فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لها”.