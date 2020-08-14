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وكالة الاستخبارات: القبض على متهم بحوزته 25 ألف دولار و5 كيلو ذهب معدة للتهريب

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، إلقاء القبض على متهم حاول إدخال 25 ألف دولار و5 كيلوغرام من الذهب إلى البلاد “بصورة غير قانونية”.

وقالت الوكالة في بيان إن “مفارزها المتمثلة باستخبارات الحدود في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المتهمين في قضاء بنجوين الحدودي، وضبطت بحوزته 25 ألف دولار أميركي و5 كيلو و100 غرام من الذهب على شكل سبائك”.

وأوضحت الوكالة، أن المتهم كان ينوي إدخال المبلغ المالي والذهب “من إحدى دول الجوار إلى الأراضي العراقية بصورة غير قانونية، وقد تم ضبط المبلغ المالي والذهب بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم للجهات المختصة”.

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