أشكوكِ إلى الأشواق
عبد الله ضراب الجزائري
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الصَّمتُ يقتلُ يا بُنيَّةَ يَعرُبِ … والبَوحُ يُحْيِ العاشقينَ فَجَرِّبي
وأنا وجدتُكِ كالصُّخورِ قساوةً … تتعمَّدين تجاهلي وتجنُّبِي
كم صُغْتُ من شعرٍ رقيقٍ دافئٍ … أوَ ما شعرتِ بِصَبْوتي وتَحَبُّبِي
أُهديكِ حرَّ مشاعري متودِّداً … فتعاملينَ صراحتي كالمذنِبِ
بعضُ الهوى مثل الجحيم شقاوة ً… إنِّي أعاني من هواكِ المُرعِبِ
فكأنَّ وجهكِ والعُبُوسُ يَلُفُّهُ … جِنٌّ تفلَّتَ في صلاةِ المغربِ
رِفقاً بقلبٍ لا يحيدُ عن الهدى … يسعى إلى نَبْعٍ نَقيِّ المَشْرَبِ
لمَّا رأى تلك النُّفوسَ بَريئةً … أهوى إليها بالفؤاد المُعْجبِ
لا لستُ ألهو عابثاً مُتسلِّطاً … كي تشعري بالإنقباض وتغضبي
إنِّي عشقتُ وصدقُ عِشقي ظاهرٌ … في دمْعِ شعري الهاطلِ المُتصبِّبِ
أشكوك للأشواقِ يا شمس الضُّحَى … أشكو أناكِ الجائرِ المُتقلِّبِ