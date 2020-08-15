إذاعة اسبانية : ميسي هدد بالرحيل عن برشلونة

كشفت إذاعة ”COPE“ الإسبانية الشهيرة على أن النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي اتخذ قرار الرحيل عن نادي برشلونة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ، يوم الجمعة.

وحقق بايرن ميونخ انتصارًا كاسحًا على برشلونة (8-2)، بملعب النور، يوم الجمعة، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة الشهيرة فإنه ”إذا لم تحدث تغييرات جذرية فإن ميسي سيرحل“.

وشددت الإذاعة على أن هناك 3 قرارات يجب اتخاذها فورا من أجل الإبقاء على ميسي، وهي إقالة سيتين، واستقالة بارتوميو، تنظيف غرفة الملابس.

وأضافت: ”ميسي غاضب، وأخبر بارتيميو، رئيس النادي بذلك، وقال له: إذا لم تحدث تغييرات جذرية فسوف أغادر في عام 2021“.

وسيكون الدور نصف النهائي لدوري الأبطال خاليا من أي فريق إسباني لأول مرة منذ موسم 2006-2007، والذي شهد التتويج السابع والأخير لميلان في البطولة على حساب ليفربول.