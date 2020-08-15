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اتحاد الجمعيات الفلاحية يدعو الكاظمي إلى إيقاف “الاعتداءات” على الصيادين في خور عبد الله

دعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل لايقاف “الاعتداءات” التي تطال الصيادين العراقيين في ميناء خور عبد الله من قبل خفر السواحل الكويتي.

وقال العصاد في بيان إن “هذه الاعتداءات السافرة تمس سيادة الدولة العراقية لانها تخرق القوانين الدولية وقانون الدول المتشاطئة وعلى الحكومة العراقية اتخاذ موقف جاد ازاء ما يحصل”.

ولفت العصاد إلى أن “الصيادين العراقيين قد ضاقوا ذرعا بما يحصل وسيلجأون لعشائرهم لرد اعتبارهم وحقهم بالصيد في خور عبد الله”.

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