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اعتقال خلية أمنية تابعة للميليشيات الإيرانية في مناطق ‹قسد›

أكد مصدر كوردي مطلع، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› اعتقلت خلية أمنية تابعة للميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرتها.

المصدر قال  إن :«الأجهزة الأمنية التابعة لـ (قسد) اعتقلت خلية تضم 18 شخصاً، بينهم مسؤول أمني كبير، تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية والنظام في مدينة الطبقة بريف الرقة».

وأضاف المصدر، أن «القوى الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية كثفت من نشاطاتها الأمنية في مناطق الإدارة الذاتية مؤخراً، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من عناصر تلك الخلايا في دير الزور والرقة».

وكان رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لـ ‹قسد› قد قال  إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تقوم بأعمال «تخريبية» وتحاول اغتيال بعض زعماء العشائر بهدف إثارة الفتنة في المنطقة، للعودة إليها.

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