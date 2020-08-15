التيار الصدري: الأحزاب حاولت عرقلة تحديد موعد الانتخابات المبكرة

أكد القيادي في التيار الصدري عواد العوادي، اليوم السبت، أن بعض الأحزاب كانت تعمل على عرقلة تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من أجل إفشال الحكومة، على اعتبار أن الحكومة قد جاءت بمهمة رئيسية وهي تنفيذ الانتخابات المبكرة.

وأوضح العوادي أن «تلك الأحزاب حاولت أن تظهر حكومة الكاظمي بأنها متمسكة بالسلطة وترفض تحديد أو إجراء الانتخابات، وهي جزء من عملية عرقلة إجرائها، ولكن الخطوة الشجاعة للحكومة بتحديد موعد الانتخابات قد أفشلت مخطط الأحزاب».

عواد العوداي

مبيناً بأن «قرار الحكومة يجب أن يحترم، وإن كان البعض يرى أنه خارج صلاحياتها الدستورية، ولكن المهم أن يصب بصالح الشعب العراقي ويتماشى مع مطالبه، وهو يؤسس لإعادة ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية».