العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أيلول

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الجمعة، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار.
وقالت الشركة إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول إلى آسيا بواقع 0.60 دولار ليصبح 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان //دبي مقارنة مع الشهر السابق.
واضافت انه تم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بانخفاض عن الشهر السابق، في حين انخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أرجوس.
وبالنسبة لأوروبا، ذكرت الشركة انها اخفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيلول بواقع دولارين إلى 0.40 دولار للبرميل دون سعر برنت المؤرخ، بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى زائد 0.85 دولار في سبتمبر أيلول.