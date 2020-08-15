العراق يُسجّل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 76 حالة وفاة و4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 2571 شخصاً مصاباً بالفيروس للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما يلي:

بغداد الرصافة 345

بغداد الكرخ 620

مدينة الطب 103

النجف 290

السليمانية 148

أربيل 443

دهوك 67

كربلاء 325

كركوك 184

ديالى 67

واسط 264

البصرة 462

ميسان 120

بابل 214

الديوانية 126

ذي قار 98

الأنبار 73

المثنى 169

نينوى 55

صلاح الدين 120

وأضافت أن “2571 مصاباً بكورونا تماثلوا للشفاء كالتالي:

بغداد/ الرصافة 279

بغداد/ الكرخ 498

مدينة الطب 90

النجف الأشرف 118

السليمانية 25

أربيل 115

دهوك 39

كربلاء 255

كركوك 107

ديالى 100

واسط 33

البصرة 326

ميسان 34

بابل 188

الديوانية 103

ذي قار 95

الأنبار 56

نينوى 110

ولفتت الوزارة الى أنه “تم تسجيل وفاة 76 حالة مصابة بكورونا كما يلي:

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 13

كربلاء 4

كركوك 9

ديالى 1

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 9

الديوانية 3

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 5

صلاح الدين 1

وتابع بيان الوزارة أن “مجموع الشفاء: 122700 (نسبة الشفاء 71,1 %)، ومجموع الاصابات: 172583، الراقدين الكلي: 44098، والراقدين في العناية المركزة: 590، ومجموع الوفيات: 5785”.