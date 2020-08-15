العراق يُسجّل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 76 حالة وفاة و4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 2571 شخصاً مصاباً بالفيروس للشفاء.
وقالت الوزارة في بيان إنه “تم تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما يلي:
بغداد الرصافة 345
بغداد الكرخ 620
مدينة الطب 103
النجف 290
السليمانية 148
أربيل 443
دهوك 67
كربلاء 325
كركوك 184
ديالى 67
واسط 264
البصرة 462
ميسان 120
بابل 214
الديوانية 126
ذي قار 98
الأنبار 73
المثنى 169
نينوى 55
صلاح الدين 120
وأضافت أن “2571 مصاباً بكورونا تماثلوا للشفاء كالتالي:
بغداد/ الرصافة 279
بغداد/ الكرخ 498
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 118
السليمانية 25
أربيل 115
دهوك 39
كربلاء 255
كركوك 107
ديالى 100
واسط 33
البصرة 326
ميسان 34
بابل 188
الديوانية 103
ذي قار 95
الأنبار 56
نينوى 110
ولفتت الوزارة الى أنه “تم تسجيل وفاة 76 حالة مصابة بكورونا كما يلي:
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 13
كربلاء 4
كركوك 9
ديالى 1
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 9
الديوانية 3
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 1
نينوى 5
صلاح الدين 1
وتابع بيان الوزارة أن “مجموع الشفاء: 122700 (نسبة الشفاء 71,1 %)، ومجموع الاصابات: 172583، الراقدين الكلي: 44098، والراقدين في العناية المركزة: 590، ومجموع الوفيات: 5785”.