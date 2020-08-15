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القانونية النيابية: ستة آلاف موظف بمفوضية الانتخابات لا يُستبدلون بذريعة الخبرة

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن هناك ستة آلاف موظف في مفوضية الانتخابات ممن عملوا بالانتخابات السابقة لا يتم استبدالهم بذريعة أن لديهم خبرة في ادارية، فيما لفتت إلى أن هناك اخطاء عديدة في تشريع قانون مفوضية الانتخابات.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي  إن ” هناك اخطاء عدة في تشريع قانون مفوضية الانتخابات، مثل الموافقة على الاستعانة بشخصيات من خارج المفوضية لادارتها، وهو أمر يخلق ازمة في الاختصاصات”.

وشدد على “ضرورة أن تدار المفوضية من اشخاص مهنيين يمتلكون الاختصاص الدقيق من اجل احتساب الاعداد والارقام بشكل غير قابل للنقاش”.

وأوضح العقابي أن “هناك اكثر من ستة آلاف موظف في المفوضية لا يمكن استبدالهم جميعا بداعي عدم قدرة غيرهم على ادارة الانتخابات المقبلة”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى قد حدد السادس من حزيران 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، فيما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى انتخابات أبكر وحل البرلمان وفقا للدستور.

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