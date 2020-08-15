تصريح صحفي صادر عن تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي – تحشيد‎‎

صرح متحدث مخول السيد علي عباس العبادي باسم تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد):

في الوقت الذي تلاشت به الأصوات المستنكرة للتمدد التركي الصارخ على سيادة العراق، أطل علينا الزعيم الوطني د. أياد علاوي بتغريدته على منصة تويتر، مستنكرا وشاجباً التمادي في إلإستهانة بأرواح العراقيين والاستخفاف بسيادة بلدهم ، مجسدا ذلك بالقول (من الذي سمح لتركيا للتمادي في مواقفها إلى هذا الحد، ليس في العراق فقط، بل في عدد من دول المنطقة)، داعياً الى الحوار الفردي على مستوى رفيع بين الدول العربية وتركيا.

وإننا في تجمع تحشيد التشريني إذ نشاطر الدكتور أياد علاوي استنكاره وشجبه للتطاولات والتدخلات التركية في شؤون العراق والمنطقة العربية دون مبررات مقنعة، سوى الأطماع التي لم تعد تتماشى وروح العصر فضلا عن مخالفة مثل هذه الاعتداءات للعلاقات السائدة بين دول الجوار وخاصة تركيا ومجافاتها للقوانين الدولية والأطر القانونية والإنسانية.

ومثلما نعرب عن مساندتنا لتغريدة د. علاوي، ندعو الحكومة العراقية لإنتهاج كل السبل الممكنة التي تحد من توجهات أنقرة الرامية لتصدير مشاكلها وأزماتها الداخلية إلى الداخل العراقي، كما ونتبنى دعوته لفتح حواراً جاداً على أعلى المستويات مع تركيا لوضع حد لتجاوزاتها المتكررة التي تعرض حدود العراق وأرواح مواطنيه للإستباحة اللا مبررة وللخطر الجسيم.

المجد والخلود لشهداء العراق وللثوار السلمين لثورة تشرين المباركة

اللجنه الإعلامية لتجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد)

14 آب 2020