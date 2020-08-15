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حقوق الإنسان تحذر من عودة “ظاهرة” اغتيال الناشطين المدنيين

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من عودة “ظاهرة” اغتيال الناشطين المدنيين في العراق.

وقالت المفوضية في بيان إنها “تؤكد تحذيراتها السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والذي يشير إلى ضعف في الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومة الأمنية، بعد تسجيل أغتيال للناشط المدني تحسين اسامة في محافظة البصرة مساء اليوم”.

وأضافت، أن “عدم الكشف عن الكثير من الاغتيالات السابقة ومنها جريمة اغتيال (الخبير الأمني) هشام الهاشمي شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الراي لاستئناف جرائمهم، ما يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص”.

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