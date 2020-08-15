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سقوط ثلاث صواريخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي

كشفت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع العراقية)، اليوم الجمعة، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن «ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر».

وبيّنت أن «انطلاقها قد تبين أنه كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة».

ويوم أمس، سقطت 3 صواريخ كاتيوشا في قاعد بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، والتي تضم قوات أمريكية إلى جانب طائرات F -16 عراقية، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر.

وزادت وتيرة استهداف القواعد العسكرية والمطارات العراقية مؤخراً، خاصة تلك التي تضم قوات أجنبية، فيما توجه أصابع الاتهام دائماً إلى ميليشيات عراقية موالية لطهران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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