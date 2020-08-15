عالية نصيف تشيد باستجابة وزير الكهرباء لطلبها بشأن استمرارية التيار الكهربائي لمعامل الأوكسجين في بغداد

أشادت النائبة عالية نصيف باستجابة السيد وزير الكهرباء لطلبها بشأن استمرارية توفير الكهرباء لمعامل الأوكسجين الثلاثة في بغداد بسبب الحاجة القصوى لقناني الأوكسجين للمصابين بوباء كورونا، معربة عن شكرها وتقديرها لمدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد المهندس حسين عطا دهش الزبيدي لجهوده في هذا المجال .

وذكرت في بيان اليوم :” ان وزير الكهرباء المهندس ماجد الإمارة استجاب بسرعة لندائنا ووعد بالاستمرار في تحسين المنظومة الكهربائية ومحاربة الفساد الإداري والمالي ” ، مبينة :” ان الاستجابة السريعة من قبل الوزير تعطي أملاً في النهوض بقطاع الكهرباء وتطهير الوزارة من كل مخلفات الحقب الماضية ” ، مبينة :” أن جهود مدير عام توزيع كهرباء بغداد المهندس حسين عطا دهش الزبيدي تستحق الشكر والثناء “.

وأوضحت :” ان الظرف الراهن يتطلب استمرار عمل معامل الأوكسجين ٢٤ ساعة بدون توقف، سيما بعد أن بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس أكثر من أربعة آلاف إصابة، نسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا من كل مكروه، ونناشد أهلنا العراقيين بأن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة سبل الوقاية وأن يحجر المصابون أنفسهم ويتجنبوا نقل العدوى إلى الآخرين “.