مشعان الجبوري: أبو فدك حمى نجلي من “تهديد” الكاظمي .. والحلبوسي “أقسم بالولاء لإيران مرتين”

قال النائب السابق مشعان الجبوري، إن رئيس هيئة الأركان في الحشد الشعبي (أبو فدك) وقف إلى جانب نجله يزن بعد تلقي الأخير “تهديداً” من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين أشار إلى أن رئيس مجلس النواب الحلبوسي “أقسم بالولاء لإيران مرتين” قبل أن يصبح رئيساً للمجلس.

وذكر الجبوري أن “الرجل (الكاظمي) هدد ابني تهديداً مباشراً لأنه تحدث بموضوع يمس شخص الكاظمي”، مبيناً أنه “قد يكون ما قاله يزن دقيقاً وقد يكون غير دقيق”.

وأضاف، أن “مؤسسة الحشد الشعبي التي ينتمي لها ابني يزن هي من حمته وتحديداً (أبو فدك) الذي جلس على كرسي أبو مهدي المهندس”، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه “لا يتفق مع طروحات يزن بخصوص الحشد الشعبي”.

وفي سياق منفصل، لفت الجبوري، إلى أن “الحلبوسي أقسم أمام (رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل بقصف أميركي قرب مطار بغداد في كانون الثاني الماضي) الحاج قاسم (سليماني)، بالولاء ل‍إيران مرتين قبل أن يصبح رئيساً لمجلس النواب”.