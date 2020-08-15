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نائب عنها: تبرئة المدانين بمجزرة ديالى يعني «وفاة الدولة»

أكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم السبت، أن تبرئة المدانين بمجزرة مسجد مصعب بن عمير، يعني «وفاة الدولة» لتحل محلها «اللادولة»، ونحن نعزي أنفسنا وجميع العراقيين بوفاة الدولة.

ورأى الدهلكي في حديث  أن «استقبال القتلة في مناطقهم والاحتفال بهم بهذا الشكل بعث للجميع برسائل سلبية خصوصاً أهالي ضحايا المجزرة والذين كانوا ينتظرون إحقاق الحق وتنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين ولكنهم صدموا بإحقاق الباطل».

صحفي عراقي يتهم النائب رعد الدهلكي بالتحريض على قتله

رعد الدهلكي

وأضاف «كنا نعلم بوجود ضغوطات سياسية لتبرئة المدانين بالمجزرة، وكنا نعمل من أجل التصدي لها، ونحن نوجه رسالة للقاضي الذي أصدر حكم البراءة بأنه إذا مورست بحقه ضغوطات سياسية أو اجتماعية لإصدار حكم التبرئة وأضاع حق الأيتام والثكالى فإنهم سوف يواجهوه أمام الله سبحانه وتعالى ليأخذوا بحقهم بعد أن ضاع بسبب الدولة الضعيفة»

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