واسط تقرر توزيع 10 آلاف قطعة سكنية خلال شهر

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، الجمعة، عن عزم الحكومة المحلية توزيع 10 آلاف قطعة سكنية بين المواطنين خلال فترة شهر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المياحي قوله، إن “اللجان المختصة بتوزيع الأراضي تعمل ومنذ أكثر من أربعة أشهر على إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين”، لافتاً إلى أن”الفرق الهندسية والمساحين يعملون بشكل يومي في كل البلديات على فرز وتخطيط هذه الأراضي، وأيضا تحديد الأراضي المخصصة للسكن”.

وأضاف المياحي أن “أكثر من ثلاثة آلاف قطعة من ضمن العشرة آلاف ستوزع في مركز مدينة الكوت”، مبيناً أن “المحافظة شرعت بإكمال إجراءات التوزيع”.

وأوضح أن “الحكومة المحلية لديها خطة أيضاً في الأقضية والنواحي لتوزيع الأراضي”، مشيراً إلى أن “خطة المحافظة تستهدف أكثر من 50 ألف قطعة أرض، لكنّ ذلك يحتاج إلى جهود وتعاون حقيقي من وزارة المالية، ووزارة الزراعة لإكمال استملاك الأراضي داخل الحدود والبلديات حتى يتم توزيعها للمواطنين”.

ولفت المياحي إلى أن “خطة السكن التي وضعتها المحافظة سوف تعالج مشكلة السكن في واسط، لكنّ هذا يحتاج إلى صلاحيات وتعاون”.