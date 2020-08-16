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ائتلاف العبادي: الدوائر المتعددة تخدم الأحزاب وليس مرشحي المتظاهرين

أكد طه الدفاعي، النائب عن ائتلاف ‹النصر› بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن اعتماد نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات سوف يخدم الأحزاب المتنفذة لكونها تمتلك التنظيم والأدوات المطلوبة لنجاحها، ولن يخدم مرشحي المظاهرات.

وأوضح الدفاعي  أن «الناشطين والمرشحين الذين سوق ينبثقون من المظاهرات والحراك الشعبي لديهم جماهير، ولكنها مقسمة وموزعة في جميع المناطق، وهم لا يمتلكون الأدوات الكافية لتنظيم تلك الجماهير والحصول على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية، بينما تمتلك الأحزاب المتنفذة الخبرة الكافية لكونها في السلطة منذ ١٧ سنة».

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طه الدفاعي

لافتاً إلى أن «اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة سوف يخدم بشكل أكبر المرشحين الجدد من المستقلين والناشطين، لكونه سوف يوحد أصواتهم من جميع المناطق ولن يعمل على تشتيتها».

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