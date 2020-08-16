“الأزمة” النيابية تحذر: موقف كورونا قد يخرج عن السيطرة تماماً

علّقت خلية الأزمة النيابية ، اليوم الاحد ، على تسجيل العراق رقماً قياسياً للإصابات بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي ، امس السبت ، وتجاوزه الـ(4000) اصابة.

عضو اللجنة غايب العميري، قال ان “الموقف الوبائي الخاص بإصابات كورونا في العراق، اصبح خطراً جداً، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير بعدد الإصابات ، ما قد ينذر بخروج الموقف عن السيطرة، تماماً، اذا بقت الخطط الحالية لمواجهة الوباء على ماهي عليه “.

وبين العميري ،ان “المواطن، تقع عليه ايضا مسؤولية، في التصدي لهذا الوباء الخطير، من خلال تطبيق الاجراءات الصحية الوقائية، وهذا سبب مهم في تقليل عدد الاصابات، فلا حل أمام الشعب العراقي، في الوقت الحالي، غير الالتزام بهذه التعليمات، خصوصاً مع عدم وجود اي لقاح ضد الفيروس او علاج له”.