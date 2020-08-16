السلامة الوطنية تُبقي على الحظر الجزئي.. والصحة: 10% ملتزمون فقط

أعلنت لجنة الصحة والسلامة الوطنية تخفيف اجراءات الحظر فيما منعت تنقل المواطنين بين المحافظات إلا للضرورة بحسب بيان للجنة وقالت : استمرار حظر التجوال الجزئي يومياً من العاشرة مساءاً إلى الخامسة فجراً مع تشديد اجراءات الوقاية.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 4293 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في بان تلقت (المدى) نسخةً منه، إن “الإصابات توزعت في كل من، بغداد الرصافة 345، بغداد الكرخ 620، مدينة الطب 103، النجف 290، السليمانية 148، اربيل 443، دهوك 67، كربلاء 325، كركوك 184، ديالى 67، واسط 264، البصرة 462، ميسان 120، بابل 214، الديوانية 126، ذي قار 98، الانبار 73، المثنى 169، نينوى 55، صلاح الدين 120”.

وسجلت الصحة، 2571 حالة شفاء في العراق، توزعت في كل من، بغداد الرصافة 279، بغداد الكرخ 498، مدينة الطب 90، النجف الاشرف 118، السليمانية 25، اربيل 115، دهوك 39، كربلاء 255، كركوك 107، ديالى 100، واسط 33، البصرة 326، ميسان 34، بابل 188، الديوانية 103، ذي قار 95، الانبار 56، نينوى 110. كما سجل العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية، 76 حالة وفاة بفايروس كورونا، بغداد الرصافة 4، بغداد الكرخ 3، مدينة الطب1، النجف 1، السليمانية 7، اربيل 13، كربلاء 4، كركوك 9، ديالى 1، واسط 3، البصرة 8، ميسان 1، بابل 9، الديوانية 3، ذي قار 1، الانبار 1، المثنى 1، نينوى 5، صلاح الدين 1.

وبهذا يصل عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق، إلى 172583، شفي منهم 122700، وتوفي 5785، كما يرقد في مراكز العلاج 44098، 590 منهم في العناية المركزة.

يذكر أن نسبة الشفاء من فايروس كورونا في العراق، بلغت 71,1 %.

وفي سياق متصل، أعربت دائرة الصحة العامة عن قلقها بسبب زيادة أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي إن “الموقف مع فايروس كورونا مقلق جدًا بسبب زيادة الأعداد، فضلًا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 الف فحص يوميًا”.

ولفت الحلفي إلى “عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، إضافةً الى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة”، متوقعًا “استمرار الزيادة في الأيام القادمة”.

واضاف أنه في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المخالفين.

وأكد أن “التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليًا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرًا شاملًا”، داعيًا في الوقت نفسه إلى “الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعًا من انتشار العدوى بين المواطنين”، مشددًا على “منع التجمعات بكل اشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة”.