الصحة تعزو ارتفاع إصابات كورونا لسببين.. وتعلن خبرا جيدا

عزت وزارة الصحة والبيئة، السبت، ارتفاع نسبة الإصابات بجائحة كورونا لسببين، مؤكدة ان 90% من الحالات المصابة هي متوسطة وخفيفة الخطورة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح اليوم، (15 آب 2020)، إن “ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى سببين رئيسين أولهما زيادة الفحوصات المختبرية والمختبرات الفاحصة التي بلغت 40 مختبرا، أما السبب الآخر فهو عدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية والوقائية”، لافتا إلى أن “وزارة الصحة قامت بزيادة الفحوصات المختبرية حيث يجرى في اليوم الواحد 21 ألف فحص”.

وأضاف البدر، أن “90% من الحالات المصابة هي متوسطة وخفيفة الخطورة، حيث إن نسبة الإصابة ارتفعت بسبب عدم الالتزام”، مبينا أن “دور وزارة الصحة بالدرجة الأولى هو التشخيص المبكر والعلاج والتوعية الصحية حيث إنها تبذل طاقة كبيرة في هذا المجال منذ أشهر عدة”.

وتابع، أن “قرار الحظر والقرارات الأخرى هي من عمل الدولة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية والتي هي برئاسة رئيس الوزراء”، مشيرا إلى أن “هنالك قرارات وإجراءات في المرحلة المقبلة”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، حيث تجاوزت الإصابات الجديدة حاجز الـ 4200 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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