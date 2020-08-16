الفتح : موقف حكومة الكاظمي من الاعتداءات التركية ضعيف.. سيدفعها للتمادي

وصف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الاحد ، موقف الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، من الاعتداءات التركية على “السيادة” العراقية بـ”الضعيف”، فيما حذر من الاستمرار في هذا الموقف.

وقال النائب عن التحالف ، كريم عليوي، ان “موقف حكومة مصطفى الكاظمي، حتى هذه الساعة، ضعيف من الاعتداءات التركية على سيادة العراق، خصوصاً بعد اراقة دماء جنود وضباط عراقيين، من قبل الطيران التركي” ، مضيفاً ان ” الاستمرار في هذا الموقف الضعيف ، سوف يدفع انقرة الى التمادي في خرق سيادة العراق وقتل العراقيين، بدم بارد”.

وبين عليوي، ان “هناك موقف سياسي عراقي جامع ، وكذلك دولي وعربي، ضد الاعتداءات التركية على العراق والعراقيين، وعلى حكومة مصطفى الكاظمي، استثمار هذه المواقف، والتحرك بحزم وشجاعة، لإيقاف الانتهاكات التركية الخطيرة، بحق البلاد”.