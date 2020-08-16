اللجنة الدولية لحقوق الانسان: خيبة أمل في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

رأت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن إعلان الاتفاق الإماراتي والإسرائيلي برغم البنود المزعومة فيه والتي تعطي ظاهرياً نوع من أنواع الهدنة المؤقتة، إلا أن هذا الاتفاق يشوبه شوائب متعددة بحسب ما أكد سفير الشرق الأوسط ومبعوث الخاص اللجنة والمجلس الدولي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور هيثم ابو سعيد، ألا وهي أن الاتفاق هو مع جهة غاضبة للحقوق الفلسطينيين والقضية مرفوعة لدى المحكمة الجنائية الدولية وهذا محاولة للإلتفاف على القوانين من قبل الكيان الإسرائيلي حيث أن دولة الإمارات هي دولة عربية إسلامية، مما يعطي للكيان حق الادعاء الكاذب بالمقاربة التي قامت بها الجنائية الدولية.

كما أن هذا الكيان معروف عنه أنه يحتال من خلال الاتفاقيات التي يبرمها وينقص عليها بعد توافر المعطيات لصالحه من أجل الاستمرار لسياستها القمعية للعالم العربي والإسلامي. وختم السفير ابو سعيد أن التواصل مفتوح مع أركان اللجنة والمجلس الدولي من أجل قيام ورقة عمل للجلسة المقبلة في الدورة الخامسة والأربعون حيث تكون مقاربة قضايا الجنائية بحق إسرائيل واضحة وسياستها الإلتوائية في القضايا الحقوقية

المكتب الإعلامي / مسعود حمود

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