المنافذ تصدر بيانا بشأن مواد شديدة الخطورة في ميناء عراقي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إخلاء حاويات وباليت برميل عدد (2) بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة، ولنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، (16 آب 2020)، إنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في المنافذ الحدودية كافة (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية”.

أضاف البيان، أن “هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة قامت وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ بإخلاء حاويات وباليت برميل عدد (2) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية“.

وأشار إلى أنه “تم إنجاز إجراءاتها الكمركية على وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط – هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”.

A.Aلك