تقارير مفوضية حقوق الإنسان: معتقلو التظاهرات غير مسجلين في قوائم السجون

ترجمة / حامد احمد

بتاريخ 8 آب الجاري ناشدت مواطنة مسيحية تدعى سوزان روميو، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة لها على تويتر تلتمس منه المساعدة في الكشف عن مصير شقيقها، عبد المسيح روميو، الذي تم اختطافه من ساحة الاحتجاج في بغداد في 1 آذار الماضي .

كتبت روميو في تغريدتها تقول “أريد استرجاع أخي عبد المسيح روميو، انه محتجز في سجن سري”. استنادا لزملائه من الناشطين فان شرطة مكافحة الشغب اعتقلت روميو ونقلوه الى سجن في موقع مطار المثنى في بغداد .

وكان الكاظمي قد قام في 30 تموز بزيارة مفاجئة لموقع سجن مطار المثنى، الذي يقع ضمن معسكر كبير يضم قوات عراقية في شمالي بغداد .

لم يكن متوقعا من أي رئيس وزراء ان يقوم بزيارة لسجون، خصوصا سجن مطار المثنى، الذي يُحتجز فيه محتجون نزلوا للشوارع منذ تشرين الاول 2019. ولكن الكاظمي يعرض للعراقيين نظرة مختلفة في انه يحاول ان يكون مستجيبا لدعوات المحتجين بالاصلاح .

الكاظمي تحدث مع عشرات السجناء هناك، وسألهم فيما اذا كانوا هنا بسبب ممارستهم حقهم بالتعبير عن الرأي، طالبا فتح سجلات السجن والبحث فيها عن الذين احتجزوا بسبب حرية التعبير عن الرأي .

أنس العزاوي، عضو المفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان، قال للمونيتر “زيارة الكاظمي هي جزء من برنامج حكومته للارتقاء بجانب حقوق الانسان وتأكيد لالتزامه بتلبية الوعود التي قدمها للمتظاهرين للكشف عن مصير المحتجين المغيبين. ولهذا فان هذه الزيارة المفاجئة تتضمن تأكيدا لالتزام اخلاقي وقانوني .”

وقال العزاوي “تقارير الرصد الميداني للمفوضية تشير الى ان كثيرا من المحتجزين ضمن المتظاهرين غير مسجلين في السجلات الرسمية، خصوصا في بغداد. نحن بانتظار زيارات مفاجئة اخرى يقوم بها الكاظمي لسجون ومعتقلات لا تقع ضمن نطاق سيطرة الاجهزة الامنية. هذا التحرك قد يولد ثقة أكبر بالوعود التي قطعها واستعداده للكشف عن مصير الذين غُيّبوا واختطفوا في احداث سابقة اخرى، وليس المغيبين من بين المحتجين فقط .”

جاءت زيارة الكاظمي وسط دعوات ومطالب من منظمات لحقوق الانسان ومواطنين بالكشف عن مصير أولئك الذين فقدوا والذين يُعتقد بانهم موجودون في سجون سرية .

عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، انتقد زيارة الكاظمي في تغريدة له قائلا انها كانت استعراضا فقط، طالبا منه ان يكشف مصير المعتقلين والمغيبين منذ سنوات.

حقوقيون في العراق ركزوا على ملف السجون السرية، وانهم يعتقدون ان قسما من المتظاهرين المفقودين موجودون هناك. نشطاء في الاحتجاجات العراقية قالوا للمونيتر ان “11 من المحتجين على الاقل قد اختفوا ويعتقد بانهم محتجزين في سجن مطار المثنى أو في سجون سرية .” دوناتيلا روفيرا، مستشارة خلية معالجة الازمات في منظمة العفو الدولية، قالت للمونيتر “المغيبين ليسوا مقتصرين فقط على المشاركين بالاحتجاجات، بل هناك اشخاص آخرين تم اعتقالهم منذ سنوات من قبل قوات امنية او فصائل مسلحة ويجب التحقق من مصيرهم في مراكز اعتقال متعددة في البلاد ومنها سجون سرية .”

بلقيس ويلي، باحثة في حقوق الانسان من منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت للمونيتر “سجن مطار المثنى مجمع كبير وفيه زنازين كثيرة. اغلب الاشخاص الذين اعرفهم والذين لديهم اقارب مفقودين يعتقدون انهم محتجزين في سجن مطار المثنى. ولهذا فان زيارة الكاظمي الى هناك كانت منطقية .”

تقارير حقوق انسان دولية تشير الى ان هناك اكثر من 60,000 سجين في العراق بضمنهم 1,000 امرأة موزعين على 13 منشأة اعتقال كبيرة .

المعلومة التي حصلت عليها المونيتر تشير الى أن سجون العراق مكتظة بنزلائها بما يزيد على ثلاثة اضعاف سعة استيعابها، وما قد ينجم عن ذلك من التسبب بنقل أمراض وانتشار فايروس كورونا بينهم .

زيارة الكاظمي لسجن مطار المثنى كانت خطوة جريئة. كثير من المحتجين يبتغون اجراء تحقيق ومساءلة بخصوص المفقودين والمعتقلين من زملائهم المحتجين الذين ما يزال مصيرهم مجهولا .

عن: المونيتر