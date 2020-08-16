تيار الحكيم: وضع العراق الحالي غير مهيأ للانتخابات المبكرة

أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، ان اوضاع العراق الحالية، غير مهيئة للانتخابات المبكرة، وفق الموعد المقرر في يونيو / حزيران المقبل.

وقال النائب عن التيار، اسعد المرشدي، ان “اوضاع العراق السياسية والامنية والاقتصادية والصحية، وحتى الاجتماعية غير مهيئة للانتخابات المبكرة، وفق الموعد المقرر في حزيران المقبل”، مردفاً ” لهذا يجب على الحكومة العراقية، تحسين تلك الأوضاع قبل الذهاب الى اي انتخابات ، فإجراءها في ظل الأوضاع الحالية ، يعني اجراء انتخابات غير نزيهة وغير عادلة”.

وبين المرشدي ان “اخطر ما تواجه الانتخابات المبكرة، السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، فبوجود هكذا سلاح، يستحيل اجراء اي عملية انتخابية، فهذا السلاح سوف يستخدم لغرض تهديد وترغيب المواطنين لانتخاب جهات معينة ، والتلاعب في النتائج، كما حصل في الانتخابات السابقة”.