سنتجاوزها بوحدة صفنا وتضامننا .. مسرور بارزاني : نواجه أزمة صحية واقتصادية صعبة

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، السبت ، ان الإقليم يواجه أزمة صحية واقتصادية صعبة ، مشدداً على ان أفضل السبل لتجاوز هذه الأزمة هو وحدة الصف ، داعياً كافة الاطراف الى توحيد جهودها للتغلب على الخلافات وحل المشاكل القائمة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها بارزاني بمناسبة الذكرى الـ 74 لتاسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وميلاد الزعيم الكوردي رئيس الحزب مسعود بارزاني.

رئيس حكومة اقليم كوردستان ، قال إن ” تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان منعطفا في تاريخ الحركة التحررية لشعبنا حيث اصطف كافة الاحرار تحت قيادة الاب الروحي لأمتنا، البارزاني الخالد ، الذي أحيا روح المقاومة والصمود في نفوس كافة الوطنيين”.

مضيفاً “خلال التاريخ الطويل المليء بمقاومة الظلم والاضطهاد ومعركة حماية وصون الهوية القومية لشعبنا فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سطر مئات الملاحم والانتصارات وتمكن من انتزاع العديد من المكاسب لشعب كوردستان ، فكان قلعة فولاذية لكل مواطني كوردستان في الاجزاء كافة وكل الاحرار في كل منطقة الشرق الاوسط”.

وأضاف مسرور بارزاني ، أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني والبارزاني اصبحا رمزا للدفاع عن حقوق شعب كوردستان، ولذلك فإن كافة مخططات الاعداء تستهدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل أي جهة أخرى ، لكن اصرار الحزب وصموده وعدم خضوعه ، مكّن بالتكاتف مع الأطراف المناضلة الاخرى ، من وضع كوردستان على خارطة السياسة الدولية”.

مضيفاً ، أن الزعيم الكوردي ورئيس الحزب مسعود بارزاني ” كقائد وطني سواء في جبهات القتال ضد الاعداء والإرهابيين او على المستوى الدبلوماسي العالمي جسد ارادة شعب كوردستان وعزز من ثقافة التسامح واحيا آمال وثقة شعبنا بحقوقه المشروعة”.

مسرور بارزاني ، أردف بالقول ” نحيي اليوم هذه الذكرى في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان والمنطقة أزمة صحية واقتصادية صعبة “، مشدداً أن ” أفضل السبل لتجاوز هذه الأزمة هو قبل كل شيء تضامن ووحدة صفنا في الداخل ، وآمل من كافة الاطراف أن نوحد جهودنا بمسؤولية ، لنتغلب كما دائماً ، على كافة المصاعب والعراقيل ونحل مشاكل المنطقة عبر الحوار وبالطرق السلمية”.

رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ختم بالقول “في هذه المناسبة اهنئ بالخصوص عوائل الشهداء وذوي المؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمائية والمعتقلين السياسيين . وأتمنى في هذه المناسبة المباركة العمر المديد لسيادة الرئيس بارزاني آملاً أن تتحقق في ظل قيادته كل اهداف شعبنا “.