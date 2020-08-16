سوران: 36 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال اليوم الماضي

كشف قائمقام قضاء سوران بمحافظة أربيل، اليوم الأحد، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في القضاء خلال اليوم الماضي.

وقال كرمانج عزت : «مع الأسف ارتفعت وتيرة الإصابات بكورونا في سوران، وخلال الساعات الـ 24 الماضية تم إجراء 105 فحص وبنتيجتها تم تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس».

وأوضح عزت أن «3 مصابين من رواندز، ومصاب واحد من چومان وآخر من ناحية خليفان، والبقية من مركز مدينة سوران من أحياء (چمي ريزان، هريم، جونديان، نهري، مجيد آوا، خبات، برخودان، برايتي، هاوديان، باپشتيان، آزادي وزانياري».

وأضاف «مع الأسف، توفي في سوران حتى الآن 11 شخصاً بسبب الفيروس».