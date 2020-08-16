سيادة المطران عطا الله حنا : ” لن تقوم لنا قائمة في هذه الارض المقدسة الا من خلال خطاب الالفة والمحبة والاخوة الانسانية والوطنية التي تجمعنا”

القدس – استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا من مدينة يافا والذين قاموا بجولة في البلدة القديمة من القدس وقد استقبلهم سيادته موجها التحية لاهلنا في مدينة يافا ومعربا عن شجبه واستنكاره لما تتعرض له مقبرة الاسعاف في المدينة .

وقال سيادته في كلمته بأن الظروف التي نمر بها والتحديات التي نتعرض لها كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد انما يجب ان تكون حافزا من اجل توحيد الصفوف لكي نكون كما كنا دوما عائلة واحدة واسرة واحدة مدافعة عن وجودها وعن حقوقها وثوابتها وانتماءها لهذه الارض المقدسة .

نرفض لغة الاقصاء والتكفير وعدم قبول الاخر فالتباين في وجهات النظر في قضايا محددة لا يجوز ان يؤدي الى التباعد والانقسام والنفور ذلك لان هنالك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمعنا وتوحدنا وما نتفق حوله هو اكثر بكثير مما قد نختلف حوله .

نرفض لغة التحريض والاساءة والتشهير ايا كان مصدرها ونؤكد بأنه لن تقوم لنا قائمة في هذه الارض المقدسة الا من خلال خطاب المحبة والمودة والاخوة والتلاقي والوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني .

اما في مدينة القدس فحدث ولا حرج فكما يتم استهداف المقدسات والاوقاف الاسلامية هكذا تستهدف ايضا اوقافنا المسيحية وان بأنماط واساليب مختلفة ومتعددة ولكن الهدف واحد وهو تهميش واضعاف حضورنا كفلسطينيين في هذه الارض المقدسة .

ندعو الى نبذ اي خطاب طائفي يؤجج الفتن والكراهية في مجتمعنا ايا كان مصدره وندعو الى تكريس خطاب الالفة والاخوة والتلاقي بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.

ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وقد نختلف في قضية هنا او هناك ولكن هنالك هواجس وهموم مشتركة وانتماء وطني واحد يجمعنا وارض مقدسة توحدنا وقدس تحثنا دوما على الالفة والمحبة والاخوة لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن كرامتنا وحقوقنا وثوابتنا واوقافنا ومقدساتنا وانساننا .