ماهان الايرانية تستأنف الرحلات الجوية للعراق

أعلنت شركة الخطوط الجوية ماهان الايرانية، اليوم الاحد، عن إستئناف تسيير الرحلات الجوية من و الى العراق.

وقالت الشركة في بيان لها إن “الرحلات ستسير لخمسة مطارات عراقية ( بغداد والنجف الاشرف والبصرة وأربيل والسليمانية)”.

واشترطت ماهان على “المسافرين المتجهین من ايران تقديم اختبارات بنتائج سلبية تثبت خلو الاصابة من فيروس كوورنا ومصدق من قبل وزارة الصحة الايرانية”.

وأشارت الى “ضرورة تقدم المسافرين القادمين من المطارات العراقية الى طهران على متن طائراتها، تقديم تأشيرة الدخول بهدف الدراسة والعمل والعلاج أو الاستثمار مؤكدة أنه لايتم قبول تأشيرات الزيارة والسياحة”.