معهد صحافة الحرب و السلام يستذكر مرور اربعين يوما على اغتيال الهاشمي 

نظم معهد صحافة الحرب و السلام، في مدينة اربيل، حفلا تأبينيا في ذكرى مرور اربعين يوما على اغتيال الصديق الراحل هشام الهاشمي.

و شارك في الحفل التأبيني الذي اقيم امام نصب الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري اعضاء بمجلس النواب العراقي و ناشطين في مجالات الحريات العامة و حقوق الانسان و عددا من السياسيين و اصدقاء و زملاء الراحل الهاشمي، و غطته وسائل الاعلام.

و قالت رومي نصر مديرة معهد صحافة الحرب و السلام في العراق بكلمتها في الحفل التأبيني ان “مقتل هشام الهاشمي ترك فراغاتٍ كثيرة في الصحافة والتحليل والبحوث الأمنية، و الأهم من ذلك فإن وفاته تركت فراغاً عميقاً في طريق النضال من أجل الحرية و حرية التعبير و حرية الحلم و بناء عراقٍ كما كان يُريده و يؤمِن به”.

واضافت أن “مقتل هشام مأساةٌ عميقة كما أنهُ ضربة قاسية لنا جميعاً نحن العاملين في العراق من الذين عرفوا هشام كصديقٍ و كمُرشِدٍ كان دائم الاستعداد لمشاركة معرفتهُ في البلاد مع كل المُهتَمين”.

وتابعت نصر ان “اغتيال هشام الهاشمي محاولة لتوجيه ضربة مميتة لدولة العراق وجهود الحكومة في إرساء حكم القانون”.

وعبرت نصر عن الالتزام بالنضال من أجل إحداث إصلاحات تُسفِر عن نظام سياسي أفضل للبلاد و تقديم الدعم للشباب الذين ملأوا شوارع بغداد و مُدن جنوب العراق في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٩ مُطالبين بإقامة دولة مدنية، دولةً تُعامل الجميع بالمُساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية و العرقية، دولةً يحكمها سيادة القانون، و دولةً تضمن ألا يعيش مجتمعها في حالة خوف دائم من العنف”.

من جهته، اكد عضو لجنة الثقافة النيابية في مجلس النواب العراقي النائب بشار الكيكي في كلمته خلال الحفل التأبيني ان “مجلس النواب ماض بسن و تشريع القونين التي تحمي حرية التعبير و اصحاب الرأي “، مجددا التعهد للصحفيين و الناشطين في مجالات حقوق الانسان بتقديم كافة اشكال الدعم و المساندة التشريعية من قبل مجلس النواب”.

و عبر الكيكي عن المه لاغتيال الهاشمي قائلا: ان “هذا الاغتيال كان مؤلما للجسد و الكلمة”، مؤكدا ان حضوره الحفل التأبيني، ممثلا عن لجنة الثقافة النيابية، يأتي للتعبير عن التضامن مع كل ما كان يحمله الهاشمي من افكار”.

وتابع :ان “الهاشمي كانت له العديد من البحوث و الدراسات بشان الجماعات التكفيرية الامر الذي ساعد الاجهزة الامنية بالقضاء على هذه الجماعات”.

الكيكي دعا السلطات التنفيذية الى القيام بمهامها و واجباتها من اجل توفير المناخ الملائم لحرية الرأي و التعبير في العراق، و ضمان عدم افلات الجناة من العقاب”.

وقال عبد العزيز الجربا رئيس منظمة التحرير و زميل الراحل الهاشمي في كلمته التأبينية ان :”هشام ليس اول من اغتالته قوى الطلام و ليس اخرهم، هذا طريق طويل يسلكه كل من امن بعراق حر مستقر مستقل،عراق يملك قراره بنفسه”.

الى ذلك اعتبرت ايفان الجاف ممثلة مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين ان “عملية اغتيال الهاشمي محاولة لقمع حرية الرأي و التعبير في العراق، مطالبة السلطات بمحاسبة الجناة”.

وشهد الحفل التأبيني القاء العديد من الكلمات من قبل اصدقاء و زملاء الفقيد، و ايقاد الشموع ترحما على روح الراحل الهاشمي.

و اغتيل الهاشمي في السادس من تموز 2020 برصاص مسلحين امام منزله في العاصمة بغداد.