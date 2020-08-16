منفذ طريبيل: إيرادات يوم واحد بلغت 2.3 مليار دينار

قالت هيئة المنافذ الحدودية، أمس السبت، ان مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار بلغت 2.3 مليار دينار خلال يوم واحد.

وقالت الهيئة في بيان ان (2,384,794,000) مليار دينار عراقي هو المبلغ المتحقق ليوم 14 آب من الشهر الجاري. وتوزعت تلك الإيرادات، بحسب البيان، بواقع (2,150,206,000) دينار عراقي عن قيمة المبالغ المتحققة من المركز الكمركي، ومبلغ (234,588,000) دينار عراقي والتي تم استحصالها من الوحدة الضريبية. وبحسب الهيئة، هذا التصاعد في الإيرادات جاء نتيجة لممارسة هيئة المنافذ الحدودية، واجباتها بتخطيط ومهنية عالية وفق ما نصت عليه القوانين في أحكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني، والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وكذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تعظيم وتعزيز موارد الدولة وتطبيق برنامجه الحكومي ومسيرته الاصلاحية لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.