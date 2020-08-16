نائب يدعو اللجنة العليا لإعادة النظر بإجراءاتها ويؤكد: اغلب قراراتها كلاسيكية وبعضها خاطئة

دعا عضو خلية الازمة البرلمانية عباس عليوي، اللجنة العليا للصحة والسلامة الحكومية لاعادة النظر في إجراءاتها، فيما اشار الى ان اغلب قراراتها “كلاسيكية وبعضها خاطئة”.

وقال عليوي ان “جميع التقارير تشير الى ان الاسباب الحقيقية التي تقف خلف الزيادة في أعداد الإصابات هو عدم الالتزام بطرق الوقائية من قبل المواطنين وهنالك تجمعات تحصل، اضافة الى ان اجراءات الحظر هو أمني اكثر من كونه حظر ضحي”، مبينا ان “اغلب القرارات والاجراءات التي تصدر من خلية الازمة الحكومية والجهات الساندة لها هي اجراءات كلاسيكية وفيها بعض الأخطاء وقد اشرنا لهذا الامر باكثر من مرة”.

واضاف عليوي ان “الاجراءات والضوابط المعتمدة ينبغي ان تكون واضحة وحقيقية، خاصة ان المواطن لم يعد يلتزم بالقرارات التي تضعها خلية الازمة الحكومية وهنالك تجمعات، بالتالي اصبح الحظر منتفي لحاجته، مايجعل خلية الازمة الحكومية مطالبة باعادة النظر وايجاد الية علمية للمعايشة مع الوباء”، لافتا الى ان “خلية الازمة عليها اعادة النشاط لجميع القطاعات والدوائر والمؤسسات كي يعيش المواطن حياة طبيعية”.

واكد عليوي ان “مواجهة كورونا يكون من خلال الوعي والتثقيف المجتمعي وليس من خلال الجبر والإكراه”، مشددا على ان “عودة الحياة الطبيعية ويسير معها جنبا الى جنب تكثيف برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام وبالتعاون مع شخصيات فنية ورياضية ومجتمعية في برامج تثقيفية لمواجهة خطر كورونا وطرق الوقاية منه هي الخيار الأكثر واقعية من فرض الحظر وقطع الطرقات والإكراه”.